تدريب 8 آلاف طبيب وممرض في الشرقية خلال 2019

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، نفذت دورات تدريبية؛ لرفع كفاءة القوة البشرية من الأطباء والتمريض والإداريين في ١٥٤ دورة تدريبية بمختلف المجالات الطبية والتنمية البشرية خلال عام ٢٠١٩، وتم خلالها تدريب ٨٤٩٠ طبيبا وصيدليا وممرضة وفنيا وإداريا بالمحافظة، بواقع ٢٢٣٠ طبيبا و١٢٢٠ صيدليا و٣١٣٥ من هيئة التمريض و٧٩٠ فنيا و٧١٥ إداريا.



وأضاف مسعود، أنه تم ترشيح ٥٦٨ طبيبا للدراسات العليا، و١٧٨ طبيبا للزمالة المصرية، كما تم تخريج ١٠٥٠ طالبة بمدارس التمريض.