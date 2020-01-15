«حسن مشروعك» مبادرة جديدة فى القليوبية

ينظم جهاز المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بالقليوبية، برامج تدريبية، لتحسين مستوى أصحاب المشروعات الصغيرة، ومن لديهم فكرة للبدء في مشروع بالمحافظة، تحت شعار «ابدأ وحسن مشروعك».



وقال وائل ماجد مسئول التدريب والتنمية البشرية، إن البرنامج يقدمه مجموعة من المدربين الدوليين المعتمدين من منظمة العمل الدولية، المتخصصين بمجال ريادة الأعمال وإقامة المشروعات، مع وجود متخصص لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات القائمة بشكل غير رسمي.



وأوضح أنه حال وجود فكرة لمشروع، يتم من خلالها تعليم وتأهيل المتدربين على كيفية التخطيط وعمل دراسة الجدوى للمشروع، وتحديد المطلوب لبدء وتطوير أي مشروع خاص بهم وبطرق سليمة، وكيفية مواجهة المشاكل التي تواجههم في إدارة المشروع.