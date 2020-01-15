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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة أمريكية تكشف قدرات روسيا فى تطوير أسطول غواصتها النووية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:21 م
روسيا
روسيا
وكالات
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قال المحلل العسكري في صحيفة The National Interes الأمريكية، مارك أبيسكوباس: إن روسيا تستمر في تطوير أسطول غواصاتها النووية.

وتعد غواصة "ياسن – إم" نجمة فيه لأسلحتها القوية وتخفيها الفائق.

وأشار المحلل إلى أن غواصة "قازان" النووية متعددة المهام من مشروع "ياسن - إم" التي يختتم اختبارها حاليا يتبع مشروعا تنتمي إليه غواصات "فرجينيا" الأمريكية، وأضاف أن البحرية الروسية تمتلك في الوقت الحاضر غواصتين من مشروع "ياسن" إحداهما هي "سيفيرودفينسك" وثانيتهما "قازان"، ويتوقع أن تتزود بـ6 غواصات أخرى من هذا النوع.

ولا تزال غالبية مواصفات تلك الغواصات سرية، لكن من المعلوم أنها تتزود بصواريخ "كاليبر" المجنحة التي ازداد مدى إطلاقها ضعفا مقارنة بصواريخ "كاليبر" للجيل السابق وبلغ 4.5 ألف كيلومتر مقابل 2.5 ألف كيلومتر سابقا.

وبمقدورها الغوص إلى عمق 520 مترا.

كما من المعلوم أن الغواصات من مشروع "ياسن –إم" تتميز بجسم أقصر والتخفي في وجه الرادارات الصوتية المعادية، وتم تزويدها كذلك بأجهزة إلكترونية حديثة. ولا تقل تلك المواصفات عن مواصفات الغواصات الأمريكية من مشروع "فرجينيا".

لكن هناك صفة واحدة تميزها عن غواصات "فرجينيا" الأمريكية، وهو سعر غواصات "ياسن - إم" الذي لا يزيد عن 1.6 مليار دولار، مع العلم أن سعر الغواصات الأمريكية قد بلغ 2.8 مليار دولار، الأمر الذي يجعل "ياسن – إم" أشد قدرة على المنافسة في السوق العالمية للغواصات.

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