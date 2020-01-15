أبو شقة: هانى سرى الدين قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد

أكد المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن اجتماع الهيئة العليا للحزب ناقش بعض الأمور التنظيمية داخل الحزب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأمور المالية الخاصة بجريدة الحزب.



وأضاف أبوشقة لـ«الدستور»، أن اجتماع الهيئة العليا انتهى بتفويض الدكتور هاني سري الدين قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد لبحث ما يتعلق بمشكلات الجريدة، لافتًا أنه تم تعيين مدير إداري ومراجع مالي للجريدة.



أما بخصوص انتخابات المكتب التنفيذي للحزب أوضح أبوشقة، أن حزب الوفد قرر فتح باب الترشح إلي يوم 22 من شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إجراء الانتخابات أول شهر فبراير، مؤكدًا وقوفه على مسافة واحدة من كل المرشحين.



وانتهى اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد منذ قليل، لمناقشة بعض الأمور التنظيمية والمالية داخل الحزب إلى جانب عدد من الأوضاع على الساحة السياسية.



وكان من المنتظر إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب إلا أن الحزب قرر تأجيلها من يوم 15 يناير إلى 1 فبراير، نظرًا للانشغال بمناقشة عدد من الأمور التنظيمية، كما تقرر فتح باب الترشح في الانتخابات حتى يوم 22 يناير.