انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم واجب العزاء للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في وفاة نجلها أمين تامر، بمسجد المشير طنطاوي بشارع التسعين في التجمع الخامس.



بدأت، مساء اليوم الأربعاء، مراسم العزاء في أمين تامر، نجل مايا مرسي الذي شيعت جنازته، الإثنين الماضي، من مسجد السيدة نفيسة.