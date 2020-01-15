السيسى يوجه رسالة خاصة للقوات المسلحة بعد افتتاح «برنيس»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وهي الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة.



ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "شرفت اليوم بافتتاح قاعدة برنيس، وتابعت استعدادات مختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة المصرية، وأود أن أشيد بالأداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن، تحيا مصر".