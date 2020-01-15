أكرم حسنى يؤدى مناسك العمرة: «ربنا يتقبل» (فيديو)

يتواجد الفنان أكرم حسني في السعودية منذ أيام؛ للمشاركة في عروض مسرحيته الجديدة "عطل فني"، والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.



واستغل أكرم حسني، وجوده في السعودية لأداء مناسك العمرة، ونشر فيديو خلال وجوده داخل الحرم المكي، وقال فيه: "الحمد لله ربنا أكرمني وأتميت مناسك العمرة وربنا يتقبل إن شاء الله ودعيت لكل حبايبي وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويرزقكم بزيارة قريبة إن شاء الله".



مسرحية "عطل فني"، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، وتم مد عرض المسرحية يومين إضافيين يومي 16 و17.