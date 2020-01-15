خبير عسكرى: الجيش المصرى جاهز لصد أى عدوان

أكد جمال مظلوم، الخبير العسكرى، أن مناورة قادر 2020 وافتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية تحملان رسائل قوية ذات 3 اتجاهات، أولاها هى بيان استعراض قوة القوات المسلحة وانتشارها فى جميع الاتجاهات المصرية من ناحية الشرق المواجهة لإسرائيل ومنطقة الغرب المواجهة لليبيا ومنطقة الجنوب وكذلك المنطقة الشمالية.



وأضاف مظلوم لـ"الدستور"، أن الرسالة الثانية هي إظهار قوة الجيش لطمأنة الشعب المصرى بأن القوات المسلحة جاهزة لصد أى عدوان فى ظل التهديدات التركية لليبيا، والتى يمكن أن تؤثر مستقبلًا على مصر من الناحية الغربية، لافتًا إلى أن الرسالة الثالثة هى رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه الاقتراب من أمن مصر واستقرارها.



كانت القوات المسلحة المصرية قد قامت الأيام السابقة بإطلاق عدد من المناورات التى أطلق عليها "قادر 2020" كما أعلنت اليوم عن افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية جنوب محافظة البحر الأحمر.