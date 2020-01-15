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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء أعمال اليوم الثالث من اجتماعات سد النهضة بواشنطن

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:24 م
سامح شكري وزير الخارجية،
سامح شكري وزير الخارجية،
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شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء بواشنطن، في الاجتماع الثالث الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا، فى حضور ممثلين عن الجانب الأمريكى وكذا البنك الدولى، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اجتماعات واشنطن حول سد النهضة تتواصل ... بدء أعمال اليوم الثالث من الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور البنك الدولي".

وكان شكري قد توجه السبت الماضى إلى العاصمة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماع، كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، لبحث أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعًا يضم وزراء الخارجية ووزراء الرى للدول المعنية بسد النهضة الإثيوبى، لاستكمال المفاوضات بهدف حل الخلافات بينهما.

ويمثل اجتماع واشنطن لوزراء الخارجية ووزراء الرى الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق قبل تفعيل البند العاشر من إعلان المبادئ، والذى ينص على اللجوء إلى وسيط متفق عليه، أو رفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات.

وكان السودان قد أعلن أنه تم تقديم مقترحات للملء الأول والتشغيل السنوى من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، شملت تعريفات الجفاف والجفاف المستمر وما الاحتياطات اللازمة فى التشغيل للجفاف، وما الاحتياطات اللازمة فى التشغيل للجفاف المستمر، قائلة: "بصورة عامة هناك تقارب فى المواقف، لكن أيضًا هناك خلافات فى وجهات النظر فى بعض النقاط التى ستتم دراستها كل دولة على حدة، ومناقشتها فى اجتماع أديس أبابا المقبل".

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