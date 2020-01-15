إمامة الجمعة «عصا خامنئي» يتكئ عليها في أزماته السياسية

جرت العادة على استغلال منابر صلاة الجمعة في القضايا السياسية، ولا سيما من قبل الأنظمة القائمة بالفعل على "الدين"، ومن بينها الدولة الإسلامية في إيران، فعادة ما تطَّرق خطبة الجمعة هناك لقضايا سياسية واجتماعية، ولكن نادرا ما يقوم بإمامتها المرشد الأعلى الإيراني.



وبالنسبة إلى علي خامنئي على وجه الخصوص، صارت منابر "الجمعة" ملاذه في الأزمات السياسية الداخلية والخارجية.



وقالت وسائل إعلام إيرانية، أمس، إن المرشد الأعلى للبلاد والقائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي، سيؤم صلاة الجمعة بالعاصمة طهران هذا الأسبوع بعد انقطاع دام ثمان سنوات.



ويأتي إعلان المرشد الإيراني عن إمامته لصلاة الجمعة بعد موجة احتجاجات عارمة في العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم 8 يناير، حيث ردد المتظاهرون شعارات: "الموت للديكتاتور.. يسقط المرشد"، فيما قامت شرطة طهران بتفريق المظاهرات بالغاز المسيل للدموع.



• صلاة سبتمبر 2009

عدد المرات التي كان المرشد علي خامنئي إماما لصلاة الجمعة تحصى على اليد الواحدة، وجميعها ترتبط بأحداث سياسية، وكانت من ضمنهم صلاة الجمعة في طهران في فبراير عام 2009 عقب موجة احتجاجات شعبية مناهضة للنظام، بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي الذي يخضع للإقامة الجبرية.



وأعلن خامنئي حينها، في خطبة صلاة الجمعة التي بثها التلفزيون مباشرة، أن السلطات الإيرانية ستتعامل بحزم مع المعارضين الذين يحاربون النظام، مشيرا إلى أن السلطة "تتساهل" مع المعارضين لكن ليس مع الذين يحاربونها ويشككون في "مبادئها" و"أمنها".



• خطبة إعلان الرئيس

وسبقها بخطبة أخرى في يونيو 2008، عندما أبدى تأييده لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.



• خطبة 2012

أما ثالث خطبة والأخيرة قبل القادمة، كانت في 3 فبراير 2012، حيث تحدث حول موضوع الصحوة الإسلامية وقضايا تونس ومصر، وكانت خطبته باللغة العربية موجهة إلى شعبي هذين البلدين.



كما كان ذلك بالتزامن مع تظاهرات البحرين، واتهامات إيران بالوقوف خلفها، اذ اكد خامنئي في جانب من خطبة الجمعة، ان الشعب البحريني سينتصر وسيحقق طموحاته رغم المحاولات لتجاهله وخروجه من دائرة الإعلام.



وشدد آية الله الخامنئي، على أن إيران لم تتدخل في شؤون البحرين، مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك أي تدخل لأعلنت عنه مثلما أعلنت عن دعم حزب الله اللبناني في حربه ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي".



• تسييس خطبة الجمعة في إيران

وفي العام الماضي نشر موقع "إيران واير" الإيراني المعارض، تقريرا سلط فيه الضوء على تحول خطباء الجمعة في إيران إلى حكام في المدن والمحافظات بلا منازع.



وذكر التقرير، أن صلاة وخطبة الجمعة في إيران تحولت بعد الثورة الإسلامية عام 1979، من التقاليد الدينية المذهبية في جميع أنحاء البلاد، إلى أداة سياسية في يد فتاوى قائد الثورة حينها الخميني واقتراح من محمود طالقاني.



وأضاف أنه بعد ذلك سرعان ما تحولت خطبة الجمعة إلى أهم المعاقل الرئيسية للحفاظ على نظام الحكم في البلاد بأسرها، كما صار خطباء الجمع هم النافذون والحاكمون في المحافظات والمدن الإيرانية بلا منازع، وصار هؤلاء من أشهر الشخصيات في محفظاتهم ومدنهم، من أمثال عبد الحسين دستغيب خطيب جمعة شيراز وحسين علي طاهري خطيب جمعة أصفهان، ومحمد صدوقي خطيب جمعة يزد.



وتابع التقرير أنه في الأشهر الأخيرة من عام 2018، صارت صلاة الجمعة مكانا لتظاهرات النقابات العمالية، وبعد أن كان المنبر مكانا لعرض وجهات النظر الحكومية فقط، صارت المنابر الآن تصدح بشعارات المحتجين، وهي تجمعات بدأها مزارعو ورزنه في أصفهان، ثم تكرر ذلك من قبل المحتجين في كارزون وخرمشهر.



وختم بالقول إنه "كانت هناك تغييرات في تركيبة خطباء الجمع، من ناحية فإن بعض خطباء الجمع من مؤيدي الحكومة بمن فيهم يحيى جعفري خطيب جمعة كرمان وعلي رضائي خطيب جمعة بيرجند، قد أُقيلوا من مناصبهم، أو بعبارة أخرى تم عزلهم، ومن ناحية أخرى أبعد مرشد الثورة علي خامنئي، رضا تقوي الرئيس السابق لمجلس الشورى لخطباء الجمع بعد 17 عاما من منصبه، واستبدله بمحمد جواد حاج علي أكبري، وهو على الأقل بالنسبة إلى تقوي ليس وجها سياسيا معروفا في عالم السياسة".