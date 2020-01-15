الجمعة.. «عبدالقادر الثقافية» تناقش «مائة عام من الحكمة»

تستضيف مؤسسة ودار نشر عبدالقادر الحسيني الثقافية، حفل مناقشة كتاب "مائة عام من الحكمة" للمؤلف والناقد الدكتور طه سيف الله، وذلك في السادسة من مساء الجمعة المقبل بمقر المؤسسة في عين شمس.



يناقش الكتاب الناقدان رمضان الحضري، وسامي ناصف، ويدير الندوة الإعلامي والشاعر عادل عبدالموجود، بحضور عدد من الكتاب والشعراء والأدباء والمثقفين.



وقال طه سيف الله، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، إن كتاب "100 عام من الحكمة"، يعتبر أول كتاب لأدب اللا معقول منذ 60 عاما مضت.



أما عن طه سيف الله، هو شاعر وناقد وكاتب رأي، يكتب بطريقة تمزج المسرح بالمقال بالقصة القصيرة، وبالقصيدة النثرية، وتدور مؤلفاته حول مفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والحب.