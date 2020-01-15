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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربى يدين استباحة أمريكا وإيران أراضى العراق

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدان البرلمان العربى، اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، الأراضي العراقية ساحة للصراع العسكري بينهما فى تعدٍ سافرٍ على سيادة العراق وسلامة شعبه وأراضيه، داعيًا الدولتين إلى احترام سيادة العراق والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التى تحظر ذلك.

وأكد البرلمان العربي، في قرار حول "متابعة تطورات الأوضاع فى جمهورية العراق" صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الثانى، اليوم الأربعاء، على موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة ووحدة أراضيه، والرفض التام لأى تدخل خارجى في الشئون الداخلية لجمهورية العراق.

وطالب البرلمان العربي، جامعة الدول العربية بدعم ومساندة جمهورية العراق، ضد أي اعتداء خارجى، باعتبار أن أمن واستقرار العراق هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد البرلمان العربي،‏ دعم مطالب المحتجين السلميين بحياة حُرة وآمنة وكريمة، وأدان بأشد العبارات أعمال القتل والاعتقال والاختطاف والعنف التي طالت آلاف المحتجين السلميين والناشطين والإعلاميين، وكذلك الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة، داعيًا الحكومة العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين.

وأشاد البرلمان العربي، بالقرارات التي أصدرها مجلس النواب العراقي، استجابةً لمطالب المحتجين، داعيًا لسرعة تشكيل حكومة عراقية تستجيب لمطالب الشعب العراقي العادلة.

وقال البرلمان العربي: "إنه يتابع بقلقٍ بالغٍ الأحداث والتطورات الأخيرة في جمهورية العراق والاحتجاجات الشعبية في ظل زيادة أعداد الشهداء ووصول عدد المصابين لما يربو على العشرين ألف جريح، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ايران الإسلامية على الأراضي العراقية".

وقرر البرلمان العربي، أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي، إبلاغ القرار لكل من: رئيس جمهورية العراق، ورئيس مجلس النواب العراقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

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