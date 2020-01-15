«حماة الوطن»: قاعدة برنيس تؤكد أن مصر صمام الأمان للمنطقة العربية

أكد المهندس علاء السعدني، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية في هذا التوقيت بلا شك رسالة من مصر لكل دولة دخيلة على المنطقة تحاول العبث بأمن واستقرار المنطقة، وأن القاهرة لن تتردد في أن تؤدي دورها التاريخي والقومي، صمام أمان للأمة العربية.



وأضاف السعدني، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ليس إنجازًا محصورًا بدولة مصر فقط، بل هو إنجاز يفتخر به العرب جميعًا، مؤكدًا أن هذه القاعدة تؤكد أن مصر صمام الأمان للمنطقة العربية.



وأوضح السعدني، أن الحضور العربي خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية يعكس حرصًا عربيًا على مشاركة مصر بإنجازاتها العظيمة، كيف لا ومصر هي مركز وعاصمة القرار العربي، وهي صمام الأمان للمنطقة العربية وهذا الحضور يترجم رسالة مهمة على التكاتف العربي مع مصر.



وتعد قاعدة برنيس العسكرية التي أنشئت في زمن قياسي، خلال أشهر معدودة، لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.