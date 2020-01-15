أمريكا تحذر مواطنيها في الصين من الالتهاب الرئوي

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الموجودين في الصين من تفشي الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بوسط البلاد، والذى يُعتقد أن سببه سلالة جديدة من فيروس كورونا أودت بحياة شخص واحد.



ويأتى التفشى قبل عطلة العام القمري الجديد فى أواخر يناير، عندما يسافر كثير من الصينيين إلى بلدانهم أو إلى الخارج، وتتخذ منظمة الصحة العالمية والسلطات الصينية خطوات، لضمان ألا تتسع رقعة انتشار المرض.



ولا تزال ذكريات تفشى مرض التهاب الجهاز التنفسى الحاد (سارس) فى آسيا عامى 2002 و2003، ماثلة فى الأذهان عندما ظهر فى الصين، وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.



وأشار تنبيه الخارجية الأمريكية إلى تحذير للمراكز الأمريكية؛ للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حثت فيه المواطنين الذين يسافرون إلى ووهان في الصين على تجنب مخالطة الحيوانات والابتعاد عن أسواقها، وعدم تناول منتجاتها، إلى جانب إجراءات احتياطية أخرى، وطلبت كذلك من المواطنين الذين يزورون ووهان ويشعرون بأعراض مرضية التماس الرعاية الطبية.