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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك
الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:07 م
تصوير :أحمد حسن
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