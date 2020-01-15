إحالة تاجري مخدرات في السلام إلى الجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة تاجري مخدرات إلى محكمة الجنايات، لحيازتهما استروكس في السلام.



كشف أمر الإحالة في القضية رقم «28667 لسنة 2019» أن المتهمين (مؤمن.ع، عمرو.م) عاطلين، وعثر بحوزتهما على 460 كيس استروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، ومبلغ 6800 من متحصلات تجارتهما، وأقرا بترويج مخدر الاستروكس بقصد التربح.