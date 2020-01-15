الشرقاوى رئيسًا للجنة «الوفد» بالبحيرة

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، اعتماد تشكيل لجنة الحزب بمحافظة البحيرة.



وجاء اعتماد التشكيل الجديد، برئاسة المهندس عبد الباسط الشرقاوي، رئيس لجنة الوفد بالبحيرة، وذلك خلال اجتماع الهيئة العليا الذي عقد اليوم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.



بدوره؛ قال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، رئيس لجنة الوفد بالبحيرة، إن هذا الأمر يعد تكليفًا ومسئولية أتمنى من الله أن يوفقنا عليها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن حزب الوفد يعد واحدًا من أكبر وأعرق الأحزاب السياسية في مصر والعمل تحت مظلته تشريف ومسئولية كبيرة.



وأضاف الشرقاوي: أن حزب الوفد واحد من أهم الأحزاب على الساحة السياسية في مصر، ويعد لاعبًا أساسيًا في المشهد السياسي المصري، كما أن رئيسه المستشار بهاء أبوشقة يمثل قيمة وقامة قانونية كبيرة.



وأكد الشرقاوي أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا كبيرًا للجنة حزب الوفد بمحافظة البحيرة، وستكون أحد أهم اللجان الفاعلة داخل الوفد.