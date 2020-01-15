إقالة رئيس اللجنة العامة لـ«الوفد» في بني سويف

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، باجتماعها المنعقد حاليًا، إقالة الدكتور عمر عبدالجواد، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بني سويف، على أن يستمر تشكيل اللجنة بأعضائها وفقًا لتشكيلها الأخير الذي يضم حسن عبدالوهاب جعفر رئيسًا للجنة بنى سويف وأمينًا ومستشار قانونيًا للحزب، والدكتورة صفاء رأفت، وأحمد إبراهيم عبدالوهاب، والدكتورة رضوى محمد مختار، ومحمد إسماعيل محمود، والدكتور حمدى مصطفى عبدالحسيب نواب لرئيس لجنة المحافظة.



وحسب مصادر وفدية أكدت لـ«الدستور»، أن خلافات وقعت داخل لجنة الحزب ببني سويف بسبب أمور مالية تخص اللجنة أسفرت عن إقالة رئيس اللجنة العامة للحزب.



ويناقش اجتماع الهيئة العليا للحزب الوفد بعض الأمور التنظيمية والمالية داخل الحزب إلى جانب عدد من الأوضاع على الساحة السياسية والتشكيلات الخاصة بأمانات الحزب.



حضر الاجتماع كل من خالد قنديل، وياسر الهضيبي، وعبدالعزيز النحاس، وحسين منصور، وطارق سباق، وسليمان وهدان، وخالد ومحمد مدينة، وكاظم فاضل، وطارق تهامى، ومحمد فؤاد، ومحمد حلمى سويلم، ومحمد عبده وعصام الصباحى وهانى سرى الدين وحمدى قوطة وعباس حزين، وفيصل الجمال ومحمود سيف النصر، وأحمد رائف تمراز ومحمد هانى أباظة وآخرين.