إيران تتجاهل طلب أوكرانيا لتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

أعلنت بولينا تشيز، مدعية أوكرانية بارزة ورئيسة إدارة التعاون القانوني الدولي، إنه كان من المتوقع أن يزور محقق إيرانى أوكرانيا، يوم الأربعاء، لكي يتحرى أمر ما إذا كان بإمكان معمل أوكراني فك شفرة الصندوقين لكنه لم يصل.



وقالت بولينا تشيز: إن كييف تحاول أن تتيقن مما إذا كانت إيران ستسلم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي.



وأضافت تشيز، أن طهران لم ترد رسميًا على طلب أوكرانيا بالوصول إلى الصندوقين الأسودين، مما دفع كييف إلى تقديم طلب ثان.