حمدي عبدالتواب يكتب: عبدالناصر.. رمز العدالة الاجتماعية الخالد

ظلت قضية "العدالة الاجتماعية" هى الرقم الصعب فى المعادلة المصرية والمحرك الأساسى لحراك المجتمع على مر العصور، والدافع الرئيسى لغالبية الثورات المصرية على مر التاريخ، والمعيار الأهم فى تقييم الحكام والزعماء.



ولا شك في أن الزعيم جمال عبدالناصر، ما كان يمكنه الوصول إلى تلك المكانة التى شغلها فى قلوب المصريين وتاريخهم، إلا من خلال سياساته وقراراته الاجتماعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، ذلك الأمر الذى مثل الجزء الأكبر من مشروعه واستطاع تنفيذ مشروع متكامل، حقق نقلة كبيرة فى المجتمع المصرى من خلال عدد من القرارات، رسخت داخل المصريين الإحساس الحقيقى بأنهم يعيشون فى وطنهم، وهو ما افتقدوه لعقود طويلة ماضية، وجعلت شعار المرحلة "أرفع رأسك يا أخى"، وهو ما غاب فى الحقب التالية لعهده، حتى تلاشت معايير العدالة الاجتماعية تمامًا مع بدايات القرن الحادى والعشرين، وكان ذلك دافعًا قويًا لخروج ملايين المصريين فى الخامس والعشرين من يناير، للمطالبة بـ"عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية" وأعقبتها ثورة الثلاثين من يونيو، فى مشهد تاريخى لم تغب عنه صور "عبدالناصر"، لتصحيح المسار وخلع النظام الذى لم يدرك أهداف المرحلة وغلب مصالح جماعته على مطالب الشعب بالعدل والحياة الكريمة.



لقد كانت "العدالة الاجتماعية" المشروع الأول والأهم لثورة يوليو، بل يمكن القول: إنها كانت العنوان الرئيسى للحقبة الناصرية، ولا يستطيع أحد أن يغفل النجاحات الكبيرة التى حققها عبدالناصر فى هذا المجال، والتى فاقت كل التصورات، وذهبت بشيعته إلى حد وصفه بـ"آخر الأنبياء"، فى ذات الوقت الذى لم يستطع ألد معارضيه، إلا تفسيرها فى إطار نظرية "المستبد العادل".



لم يكن معنى العدالة لدى "ناصر" منح بعض المميزات للبسطاء، أو تحقيق عدد من المطالب الفئوية، ولا حتى أن يضع حدًا أدنى للدخول، بل كان يفهم أن العدالة تكمن فى التوزيع العادل للثروة، وتمهيد السبل أمام مواطنيه للحياة بكرامة، وإنهاء عقود السخرة والذل التى عاشها المصريون، ذلك الأمر الذى كان واضحًا مع الإعلان الأول للثورة، وتجسد فى إصدار قانون الإصلاح الزراعى بعد 47 يومًا من قيامها.



كان قانون الإصلاح الزراعى هو اللبنة الأولى فى المشروع الناصرى لاستعادة المصريين ثرواتهم، وتصحيح الأوضاع الخاطئة التى تسببت فى سيطرة "البارونات" على مقدرات الاقتصاد المصرى، فالأراضى الزراعية مملوكة بالكامل للإقطاعيين، فيما سيطر الرأسماليون على ٧٩% من التجارة، و٧٦% من شركات المقاولات و٥٦% من المصانع.

ورغم ثورية "الإصلاح الزراعى" الصادر فى 9 سبتمبر 1952 إلا أن تنفيذه صوحب بالتروى، ومر المشروع على مدى 17 عاما، بثلاث مراحل من تخفيض الحد الأقصى للملكية الزراعية، للأفراد والأسرة بشكل متدرج من 200 فدانا إلى خمسين فدان للملاك القدامى، وتعويضهم عن الأراضى المنزوعة، بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وإعادة توزيع الأراضى الفلاحين، فيما عرف بمشروع "الخمسة فدادين"، ليتحولوا من أجراء لملاك، وهو ما أدى لتغيير طبيعة الملكية التى وصلت إلى وضع صادم، وتركزت ملكية 35% من الأراضى الزراعية فى يد أقل من نصف في المائة من الملاك، ووصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضا ولا يستأجرون أي مساحة نحو مليون ونصف المليون أسرة.

ولا شك في أن "الإصلاح الزراعى" قضى على هذا الوضع البائس، محدثًا تغييرًا كبيرًا، فى منظومة الملكية، بعد أن تم توزيع 939 ألف فدان على الفلاحين حتى سنة 1969 وبلغ عدد المستفيدين نحو 362 ألفًا، لتزيد مساحة الأراضي المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2، 1 مليون فدان إلى حوالي 4 ملايين فدان.

هذا التطور الذى لم يلق هوى من طبقة "الباشاوات"، التى لم تستسلم بسهولة، فاستقالت وزارة علي ماهر، بعد صدوره بيومين، كما أعلن الكثير من السياسيين والشخصيات السياسية معارضتهم للقانون، بل تطور الأمر لحد إعلان "عدلي لملوم" أحد أكبر الإقطاعيين آنذاك، التمرد المسلح ضده ؛ وتصدى ومعه عائلته ذات النفوذ الكبير في المنيا بالسلاح، ضد تنفيذ هذا القانون، إلا أن ذلك لم ينل من عضد سلطة انحازت لشعبها، آمنت برسالته، فأجبرت الجميع على احترام القانون، وأعادت الحقوق لمستحقيها.

ولأنه لم يكن سوى مرحلة ضمن مشروع متكامل، لإعادة بناء الوطن، وهيكلة كافة جوانبه، فلم يكن من المنطقى ترك الفلاحين فى مواجهة تجربة تحولهم من مجرد "أجراء" إلى ملاك، ولذا نص القانون على إنشاء نوع جديد من الجمعيات التعاونية الزراعية للمنتفعين بالأراضي الموزعة (جمعيات الإصلاح الزراعي)، لتكون أداة الدولة لتنفيذ سياستها الزراعية، من خلال توفير التمويل النقدي للمزارعين وإمدادهم بمستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات، وكانت تلك الجمعيات هى المسئولة عن تقديم جميع القروض، اللازمة لمعاونة الفلاح على الوفاء بالتزاماته وتوفير مستلزماته بدون فوائد.

لم يكن ذلك كافيًا، حيث عملت الدولة على توسيع الرقعة الزراعية، فكان مشروع السد العالى مؤثرًا بشكل كبير على الزراعة حيث ساهم فى زيادة الرقعة الزراعية بنحو 15%، فضلًا عن تحويل ما يقارب النصف مليون فدان من رى الحياض إلى الرى الدائم.

وكان عبدالناصر مدركًا أن "العدالة الاجتماعية" مشروع متكامل، لن يكتب له النجاح دون إصلاح كامل مفردات المنظومة، وتمصير الاقتصاد المصرى، الذى سيطر عليه الأجانب بشكل كامل، حيث انحصرت الوظائف الأساسية في مجالس إدارات الشركات، على 960 شخصًا، من بينهم 265 مصريًا فقط، إضافة لسيطرة البنوك الأجنبية على معظم النشاط المصرفي، ولذا توجب على الثورة خوض معركة تأميم الملكيات الصناعية والتجارية الكبرى، مصحوبة بتغيير منظومة الأجور، من خلال وضع حد أدنى للأجور، وتحديد نسبة من الأرباح للعمال، علاوة على إشراكهم فى مجالس الإدارة.

تلك المعركة التى ظفر خلالها الكادحون من عمال مصر بالعديد من المكاسب والمزايا، حيث أقر قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتحدد الحد الأدنى بـ25 قرشًا فى اليوم، على ألا يزيد الحد الأقصى على ثلاثين ضعفا، كما تم تحديد معدل لساعات العمل الأسبوعية بما يتراوح بين 42 و48 ساعة، وإقرار حق العمال في التأمينات الاجتماعية الإجبارية، وزيادة مساهمة صاحب العمل من 7% إلى 17%، علاوة على إقرار نصيب للعمال في أرباح شركاتهم بقيمة 25 % من الأرباح السنوية منها 10% توزيع نقديا.

وكانت لتلك الإجراءات، انعكاسات واضحة على قطاع الصناعة، الذى بلغ نموه عام 1970 حوالى 11.4%، ووصلت مساهمته فى الدخل القومى لما يقارب 22%، محققا طفرة كبيرة، وثقها تقرير البنك الدولي الصادر عام ١٩٧٦، الذى أكد أن الصناعة المصرية فى عهد عبد الناصر استطاعت في عشر سنوات أن تقوم بتحقيق تنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه في الأربعين سنة السابقة عن عام ١٩٥٢، أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفعت بنسبة ٦.٦% في الفترة من ١٩٦٠ حتي ١٩٦٥.

ونجح عبد الناصر فى تذويب الفوارق الطبقية، بمزيد من الإجراءات المتعلقة بتوزيع الثروة فقام بفرض ضرائب تصاعدية على الدخول، تزيد بمعدلات كبيرة للشرائح العليا من الدخول الناتجة من رأس المال والملكية. وفضلا عن الضرائب النوعية التي كانت تخضع لها كل الدخول تقريبا.

وفى إطار السعى الصادق لبناء مجتمع يكفل لأبنائه مقومات الحياة الكريمة، امتدت الثورة لمستوى آخر، حيث ضمنت تكفل الدولة توفير السلع، والخدمات الأساسية للجميع، ودعم السلع الضرورية، واتسع مفهوم الدعم سواء كان بشكل غير مباشر متمثلا فى توفير شركات القطاع العام للسلع المعمرة كالثلاجات والغسالات، بأسعار منخفضة نسبيا، أو بشكل مباشر من خلال دعم أسعار بعض المواد الغذائية، أو دعم قطاع الزراعة في شكل قروض ميسرة، وكذلك قروض الإسكان، ودعم النقل العام، نهاية بدعم الشركات الصناعية حتى تتمكن من طرح منتجاتها بأسعار رخيصة، قد تقل عن سعر التكلفة، وكانت أسعار كثير من المنتجات تتحدد إداريا، وخاصة السلع الغذائية والمنسوجات.

ولأن الإنسان المصرى كان عماد تجربة ناصر، المؤمن بحقوق الشعب فى التنعم بخيرات الوطن، بعد عقود من الذل والبؤس، فلم يكن كل ما سبق كافيا، ولم تتوقف الثورة عند حد إعادة هيكلة القوانين والسياسات، بل إن ما سبق لم يتعد سوى خطوات، فى سبيل بناء إنسان، منتم فعليا لوطنه، قادر على امتلاك إرادته، والصمود أمام القوى الرجعية التى حاولت وأد التجربة، وعرقلة مراحلها، وإعادة المصريون لحظيرة الجهل والذل، فكان لازما أن يصاحب تلك التغيرات الاقتصادية والسياسية، العمل على توفير حقوق المواطن الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

وفى هذا السياق، شهدت الحقبة الناصرية، طفرة ملموسة على مستوى الرعاية الصحية، بعد أن تم إنشاء هيكل طبي متكامل، يغطى كافة أرجاء الجمهورية الناهضة فى وقتها، لتقديم الخدمة الصحية لكل من يحتاجها، دون النظر لمركزه المادى أو الاجتماعى، وهو ما اعتبرته منظمة الصحة العالمية بمثابة ثورة فى دول العالم الثالث، تستحق الإشادة والاحتفاء، حيث استطاعت مصر الثورة إقامة 100 مستشفى مركزي بسعة 100 سرير لكل منها في المتوسط، بمعدل مستشفى لكل مركز من مراكز محافظاتها الخمسة والعشرين آنذاك، إضافة إلى 25 مستشفى عام، في عواصم المحافظات، بسعة300 سرير لكل منها، علاوة على شبكة من المستشفيات المتخصصة (حميات، رمد، نفسية وغيرها)، تغطى محافظات الجمهورية، وخمسة مستشفيات جامعية، وعدد من المعاهد التي تم إنشاؤها في الستينيات مثل (معهد السرطان، معهد القلب، معهد تيودور بلهاورس... الخ)، هذا بخلاف بناء أكثر من 125 مركزا طبيا، أكثر من 1200 وحدة ريفية و273 وحدة مجمعة.

وتزامن ذلك مع تطوير منظومة التأمين الصحى، حيث ألزم قانون العمل الموحد، صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للعمال الذين يعملون بالمؤسسات التى يزيد عمالها على 100 عامل، وإنشاء المؤسسة الصحية العمالية لتقدم خدماتها من خلال 4 مستشفيات كبيرة، والتى طورت فى وقت لاحق لهيئة العامة للتأمين الصحى.

وعلى مستوى التعليم، فقد حظى باهتمام كبير من الدولة، تمثل فى ارتفاع الإنفاق من أقل من 3 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 52 53 إلى ما يقرب من 5 % في 1969 1970، كما زاد الاستثمار العام في التعليم 13 مرة بين عامي 5253 و64 65.وهو ما انعكس على أرض الواقع، حيث تجاوز استيعاب مرحلة التعليم الإلزامي 75% من نسبة الفئة العمرية المستهدفة، وارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من 1.6 مليون إلى 3.8 مليون، وعدد تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية من 250 إلفًا إلى مليون ونصف المليون تلميذ فيما ارتفع عدد طلاب الجامعات من 40 ألفًا إلى 213 ألفًا.

وفى ذات السياق دعمت الدولة، انتشار المدارس الليلية، ومدارس القوات المسلحة، وكذلك فصول محو الأمية، سعيا لخفض نسبة الأمية بالمجتمع ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم الإلزامي.

كانت تلك هى سياسات عبدالناصر، لبناء المواطن المصرى، عبد الناصر الذى التحقت ابنته بالجامعة الأمريكية، لعدم تمكنها من الحصول على مجموع يؤهلها لدخول الجامعة المصرية، سياسات جسدت إيمانه بالإنسان المصرى، وحقه فى الحياة الكريمة، ونصيب عادل من ثروات وطنه، سياسات شكلت ملامح حقبة وصلت فيها مصر إلى مصاف الدول الكبرى، حقق خلالها مواطنوه معجزات، بفضل مشروع متكامل لعدالة اجتماعية، أعيانا البحث عن ملامحها، بعد أن فقدنا رمزها الخالد فى أذهاننا، بوصفه "آخر الأنبياء" أو فى صورة "المستبد العادل".

