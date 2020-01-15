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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عاطلين تعديا على صاحب مقهى في المرج للجنايات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لتعديهما على صاحب مقهى والشروع في قتله بسلاح أبيض بمنطقة المرج.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين «محمود.م، سامح.ع» عاطلين، وأقرا بالتعدي على صاحب مقهى بسلاح أبيض، بسبب خلافات نشبت بينهم على سعر فاتورة المشروبات، وتطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدي ما دفعهما للتعدي عليه بالسلاح الأبيض.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بقيام شابين بالتعدي على صاحب مقهى بالسلاح الأبيض، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب جريمة التعدي على المجني عليه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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