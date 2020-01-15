"سيرتي ومسيرتي".. مذكرات "الطيار" التى ترصد التحولات في المملكة

صدر مؤخرًا عن دار المصرية اللبنانية كتاب "سيرتى ومسيرتى"؛ للمحامي السعودي البارز الدكتور صالح بكر الطيار.



الكتاب يرصد أيام جذوره في المدينة المنورة التي عرفته طفلًا وصبيًا منذ النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي، يعود إلي بيته الذي أصبح الآن جزءًا من الحرم النبوي الشريف، بعد سلسلة التوسعات التي قام بها قادة المملكة للحرمين الشريفين.



يروي الدكتور صالح سنوات طفولته وصباه ثم شبابه في المدينة المنورة؛ حيث تربي وتلقي تعليمه الأولي، ثم سفره إلي القاهرة حيث جذور والدته، والتحاقه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومن ثم التوجه إلي فرنسا لاستكمال دراساته العليا، وحصوله علي الماجستير عام 1983، ثم الدكتوراة عام 1987، في موضوع "العقود الدولية لنقل التكنولوجيا" وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.



ويروي كيف أعادته المصادفات إلي فرنسا وبالتحديد إلي باريس ليعيش ويعمل مع عائلته الصغيرة، زوجته وأولاده بكر وشهد وأحمد، ليفتح مكتبا في الشانزليزيه في مجال الاستشارات القانونية، ثم قادته الأحداث الساخنة بعد غزو العراق للكويت إلي الانخراط في الحياة الفكرية والسياسية في باريس، وتأسيسه مركز الدراسات العربي الأوروبي في العاصمة الفرنسية.



وسرد باستفاضة تفاصيل تأسيس المركز ومن ثم نشاطه ورموزه واصداراته، وكان نشاط المركز مناسبة ليلتقي القادة السياسيين الاوروبيين والعرب ورموز الفكر علي الجانبين؛ حيث عمل وسطهم بكفاءة في سبيل نصرة القضايا العربية.



وقراءة "سيرتي ومسيرتي" تعد مشاهدة حية لأحداث ما لا يقل عن نصف قرن من تاريخ السعودية والأحداث فيها وحولها وتثير العديد من الأفكار حول جذور.