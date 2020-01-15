الجبير يلتقى سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم، كلًا من سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، وسفير الجمهورية الفرنسية فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يورغ راناو.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه جرى خلال اللقاءات مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.