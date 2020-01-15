صحة القاهرة تتابع حادث الكريمات.. ولجنة وزارية لسرعة العلاج

كشف مصدر بصحة القاهرة عن تشكيل وزارة الصحة والسكان، غرفة عمليات لمتابعة حالات الطبيبات المصابات في حادث تصادم بطريق الكريمات الصحراوى.



وأشار المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه - أن من بين فريق المتابعة الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تم نقل 20 حالة إلى مستشفيات معهد ناصر و15 مايو، بعد صدور قرار من محافظة القاهرة ووزارة الصحة بنقلهم إلى معهد ناصر و15 مايو لتلقي العلاج.



وأعلنت محافظة القاهرة عن مصرع 3 أطباء من طاقم فريق جاء من المنيا للقاهرة، للتدريب على آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بسرطان الثدي.