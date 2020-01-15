غدًا.. ختام ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

يختتم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي، والذي نظمه على مدار أربعة أيام بداية من الإثنين الماضي وحتى غد الخميس؛ بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة، بإعلان اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي في دورتها الخامسة بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، بعد رفع قيمتها لتصل إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف.



جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى ضمت تنظيم مائدتين مستديرتين، الأولى حول شعر بدر شاكر السياب؛ والثانية حول شعر إبراهيم ناجي، كما تضمن تنظيم سبع أمسيات شعرية بمشاركة 65 شاعرة وشاعرًا، وأيضًا أربعة جلسات بحثية.