رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. انطلاق مهرجان الهجن التراثى فى شرم الشيخ (صور)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:30 م
شرم الشيخ
شرم الشيخ
أحمد أبوالمحاسن
طباعة
تنطلق صباح غد الخميس، على مدار 3 أيام، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، عقب انتهاء اللجنة المنظمة من أعمال تجهيزات قرية التراث التي يتم بها عرض مشاهد من تراثي مصر والإمارات الشعبيين، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020، بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.

وأكد محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن القرية التراثية عبارة عن 8 خيام رئيسية يتم من خلالها عرض المشغولات التراثية الخاصة بمصر والإمارات.

وأضاف فتحي لـ"الدستور" أن الخيام مقسمة جزأين بين مصر والإمارات، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 خيام لكل دولة، تعرض كل منها التراث الخاص بها الذي يتمثل في عدد من المشغولات اليدوية، من ملابس وتجهيزات عرائس وغيرها.

وأشار إلى أن الهدف من الفعالية التعريف بتراث البلدين، وعرضه بشكل حضاري يؤكد مدى العراقة الحضارية بين مصر والإمارات، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين البلدين.

وأكد أن القرية التراثية تضمنت معروضات قدمتها سيدات من الإمارات، توضح صناعات قائمة على جريد النخيل ومشتقاته وأعمال النسيج وصناعات الملابس، والعطور والأكلات الشعبية وصناعات ملابس الرجال والسيدات والبراقع التقليدية.

إضافة إلى عرض مشغولات تراثية مصرية تبين التطريز البدوي والبراقع السيناوية وصناعات الأخشاب والرخام والمشغولات الخرزية بأنواعها.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 15 دقيقة

النائب العام يشكل فريق تحقيق جديد لقضية ريجيني

منذ ساعتين

النيابة اللبنانية توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

منذ يوم

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

ضمن «قادر 2020».. الظهور الأول للمقاتلة ميج-29 بقاعدة برنيس

الصور

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

بعد تسريب وثيقة إقامته.. محطات فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

النائب العام يشكل فريق تحقيق جديد لقضية ريجيني

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبى

احذرى.. إحدى تسريحات شعرك تسبب الصداع

الرئيس نيوز

النائب العام يشكل فريق تحقيق جديد لقضية ريجيني

تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن

اللي مش هيروح هيتجازى".. إيهاب الطاهر يكشف تفاصيل جديدة فى واقعة طبيبات تكليف المنيا

تعرف على تفاصيل مسودة "مؤتمر برلين" بشأن ليبيا

منوعات

ولى عهد أبوظبى: «برنيس» تعزز دور مصر فى منظومة الأمن العربى

هندرسون وبرونز أفضل لاعب ولاعبة بإنجلترا فى 2019

زوجان يتحديان الطبيعة بـ«صورة البركان»

خطر محتمل.. الأعشاب تنمو على إيفرست

كشكول

وحدة الكلى بجامعة طنطا على الخريطة العالمية

امتحانات "دراسات الإسكندرية" بدون غش أو شغب

"رانيا الكيلاني" مديرًا لوحدة رصد المشكلات المجتمعية بجامعة طنطا

حظر "الهواتف المحمولة" في لجان الشهادات بالإسكندرية الأزهرية

إسلام سياسي

خطة الصوفية لإنشاء أكبر معهد صوفى إسلامى فى مصر

بحضور شيوخها ومريديها...النقشبندية الصينية تحتفل بذكرى تأسيسها

داعش تهاجم محافظة صلاح الدين العراقية

برلمانى إيراني: اختراق استخباراتي وراء مقتل سليماني

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
لأول مرة.. شهادة الشهيد هشام بركات عن فض «رابعة»
منى رجب
سيدة الكرم والهاربون الثلاثة
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
المزيد

الثقافة

«ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث» ببيت المعمار المصرى

«شعر إبراهيم ناجي» على المائدة المستديرة لملتقى الشعر العربي

غدًا.. ختام ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

«سبع سنوات حول الدلتا» بمركز الصورة المعاصرة.. الثلاثاء