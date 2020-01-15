غدًا.. انطلاق مهرجان الهجن التراثى فى شرم الشيخ (صور)





إضافة إلى عرض مشغولات تراثية مصرية تبين التطريز البدوي والبراقع السيناوية وصناعات الأخشاب والرخام والمشغولات الخرزية بأنواعها.

تنطلق صباح غد الخميس، على مدار 3 أيام، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، عقب انتهاء اللجنة المنظمة من أعمال تجهيزات قرية التراث التي يتم بها عرض مشاهد من تراثي مصر والإمارات الشعبيين، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020، بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.وأكد محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن القرية التراثية عبارة عن 8 خيام رئيسية يتم من خلالها عرض المشغولات التراثية الخاصة بمصر والإمارات.وأضاف فتحي لـ"الدستور" أن الخيام مقسمة جزأين بين مصر والإمارات، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 خيام لكل دولة، تعرض كل منها التراث الخاص بها الذي يتمثل في عدد من المشغولات اليدوية، من ملابس وتجهيزات عرائس وغيرها.وأشار إلى أن الهدف من الفعالية التعريف بتراث البلدين، وعرضه بشكل حضاري يؤكد مدى العراقة الحضارية بين مصر والإمارات، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين البلدين.وأكد أن القرية التراثية تضمنت معروضات قدمتها سيدات من الإمارات، توضح صناعات قائمة على جريد النخيل ومشتقاته وأعمال النسيج وصناعات الملابس، والعطور والأكلات الشعبية وصناعات ملابس الرجال والسيدات والبراقع التقليدية.