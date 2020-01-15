«التعاون الخليجى» يبحث مع الاتحاد الأوروبى تطورات الشرق الأوسط

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية ميكيلي سيرفوني دي أورسو، اليوم، علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا أيضًا- خلال اللقاء- تطورات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.