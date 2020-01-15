السيسي يصدق على تعديل قانون «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.



ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس على القانون بعد أن وافق عليه مجلس النواب.



ويهدف القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.



ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة "5" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتى: "ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية دون مقابل".