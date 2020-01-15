إيطاليا: حروب الشرق الأوسط تؤثر على مصالحنا

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بأن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل وثيق على المصالح الوطنية الإيطالية.



ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن دي مايو، قوله أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم، في سياق إحاطته المجلس بالأزمات التي تشهدها الشرق الأوسط وليبيا، إن عدم الاستقرار يؤثر أولًا وقبل كل شيء على أمن إيطاليا.



وأضاف أن الدور الجيو، سياسي لإيطاليا موضوع على المحك في نطاق البحر، مشيرا إلى أن ما يحدث في البحر المتوسط ​​له تأثير مباشر على الحياة اليومية للإيطاليين.



وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أن بلاده كلما كانت أكثر اتحادًا في مواجهة هذه التحديات كلما زادت إمكانياتها في تسخير قدرة فعالة للمبادرة السياسية.



وأضاف أن الحلول السياسية تمثل السبيل الوحيد لمواجهة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنه لا وجود لطرق عسكرية مختصرة في منطقة البحر المتوسط​.



وشدد على ضرورة التحضير لبعثة أوروبية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا تحت مظلة أممية، وتحظى بموافقة السلطات الليبية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ التفكير في إرسال بعثة أوروبية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن ذلك جاء بناء على طلب صريح من الليبيين، وفي إطار الشرعية الدولية المنصوص عليها في الأمم المتحدة.



ورأى دي مايو- أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: أن بعثة حفظ السلام الأوروبية "المفترضة " ستكون خطوة مهمة لوقف التدخل الخارجي ومنع وقوع مذبحة بحق المدنيين، ومنح الاتحاد الأوروبي صورة موحدة ودور قيادي في الأزمة الليبية.



ووصف قرار وقف إطلاق النار في ليبيا: بأنه إيجابي "رغم هشاشته " مشيرا إلى أنه شرط لا غنى عنه لانطلاق الحوار السياسي، ولهذا السبب رحبت إيطاليا بالمبادرة الروسية للتوصل إلى اتفاق رسمي بين السراج والمشير خليفة حفتر، معربا عن الأمل أن يتم التوقيع عليها قريبًا من قبل جميع الأطراف الأخرى وأن تصمد الهدنة في هذه الأثناء.



ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أن حقيقة، أن حفتر لم يوقع حتى الآن على الوثيقة توضح مدى تعقيد المعادلة الليبية وأهمية أن يعمل المجتمع الدولي بأسره بدءا من المشاركين في مؤتمر برلين على جدول أعمال موحد.