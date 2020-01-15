السودان يعلن استقرار الأوضاع بمناطق إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني، المهندس عادل علي إبراهيم، استقرار الأوضاع بحقول إنتاج النفط عقب استرداد القوات المسلحة لحقلي "حديدة" و"سفيان" في الفولة وبليلة في غرب كردفان، من أفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، والتي كانت قد نفذت تمردا أمس.



وقال وزير الطاقة، في تصريح صحفي: إن قوة من هيئة العمليات اقتحمت المنطقة الخاصة بحقلي حديدة وسفيان واحتلت منطقة تجميع النفط الخام في المجمع أمس، وأجبرت المهندسين على قطع التيار الكهربائي وإخلاء المهندسين والموظفين من المنطقة.



وأكد أن القوات المسلحة الموجودة بالمنطقة تصرفت بعقلانية وبحكمة واحتوت الموقف ودخلت في تفاوض معهم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم إجلاؤهم من المنطقة، وتسليمهم إلى السلطات في الخرطوم.



وأضاف أن الأحداث وقعت فقط في منطقتي "حديدة" و"سفيان"، لافتا إلى أن إنتاج النفط لم يتأثر كثيرا لوجود احتياطات للطورئ دائما، لافتا إلى أن إنتاج المنطقة التي تم احتلالها يبلغ 7 آلاف برميل، وتوقف الانتاج لساعات معدودة.



وأشار إلى عودة التيار الكهربائي واستمرار الانتاج بصورة طبيعية، مؤكدا عدم وجود خسائر في الأرواح أو حدوث أى أذى في أوساط العاملين من المهندسين والموظفين.