مجلس السيادة السودانى يدعو إلى تجاوز الصراع

دعت عائشة موسى، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مكونات شرق السودان إلى الاتفاق على كلمة سواء، ونبذ الفرقة والشتات، من أجل الوصول إلى تسوية لكل مشاكل المنطقة وتجاوز الصراع والقتال والاتجاه نحو البناء والتعمير.



وقالت موسى، لدى مخاطبتها اللقاء التشاوري من أجل توحيد رؤى أهل الشرق بشأن المفاوضات المنعقد في الخرطوم: إنه من الأجدر أن يناقش أهل الشرق السلام في منطقتهم، داعية إلى مشاركة الجميع في اللقاء والإدلاء برؤاهم حول القضية.



وناشدت عائشة موسى، أهل الشرق التمسك بالسلام، مهما تباعدت وجهات النظر وتصاعدت الاختلافات، مطالبة بتغليب خيار المصلحة العامة لأهل المنطقة.



وحثت الذين لم يشاركوا في اللقاء على أن ينضموا ويسهموا في رسم خريطة السلام بالمنطقة، معبرة عن ثقتها فيهم وحملهم هم الوطن، موضحة أن ثورة ديسمبر التي قادها الشباب، نبذت الاختلاف، ونجحت بفضل الشباب الذين جسدوا دورًا وطنيًا مشرفًا.



وأكدت أن الحكومة الانتقالية بكل مكوناتها تنتظر من أهل الشرق التفاقهم على كلمة سواء.