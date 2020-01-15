دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

- تصميمات حادة بألوان ظلية

- فساتين سوداء قصيرة وبدلات رسمية

- فساتين مزخرفة بظلال وألوان كلاسيكية

قدمت دار أزياء "فيرساتشي" الإيطالية مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل الخريف لعام 2020، من تصميم المصممة الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي، التي ركزت على مفهوم الزي الموحد، جاءت المجموعة مميزة بالقطع الأنيقة والألوان المختلفة، وغنية بالصور الظلية، فقد ركزت المصممة على قطع الخياطة الراقية، باعتبارها من الاتجاهات الرئيسة الرائجة حاليا على منصات الموضة.نسقت الدار التصميمات الظلية ذات القصات الحادة مع الأنماط الكلاسيكية، مثل طبعة "houndstooth" الأيقونية وطبعة الكاروهات الشهيرة "Prince of Wales" وطبعة الـ"plaids"، لكنها حدثت التصميمات بإضافة طبعات ونقوشات وتطريزات الورود، وبالتحديد طبعة الوردة الحمراء الأنثوية، التي تعد رمزا للرومانسية والنقاء، ومن توقيعات العلامة الشهيرة.صممت الدار الفساتين القصيرة السوداء بتصميمات على شكل جاكيت راكبي الدراجة النارية وبسوستة أمامية، وأيضًا الجيبات المنفوشة والقمصان التونيك الجلدية، والبدلات الرسمية تم تصميمها بلمسة عسكرية، وقد ظهرت على السترات العسكرية وفساتين القميص الحريرية المتدفقة المصممة بأكتاف هندسية وأزرار ذهبية ودبابيس "safety-pin".وبتصميمات أنيقة جاءت خلال مجموعة فساتين قصيرة مزخرفة ومزينة بالخرز بنمط الكورسيه وبطبعة الفهد، بينما تم تزيين فستان أسود بفتحة جانبية عالية بزخارف ونقوشات نباتية ناحية اللياقة والصدر،شملت المجموعة أيضا تشكيلة رائعة من الإكسسوارات، كالجوارب الطويلة المزينة بالأزهار الملونة، حقائب يد مصغرة وأخرى بنمط التوت بشعار العلامة.إلى جانب البوت المرتفع حتى الركبة ذي المقدمة المربعة المزين بشعار فيرساتشي الذهبي، تضمنت المجموعة لوحة ألوان ظلال كلاسيكية كالأسود والرمادي والبني إلى جانب ظهور خفيف للألوان المشرقة كالفوشيا والأزرق والأصفر والأحمر وأخضر النيون المشرق.