«جاموفوبيا» مجموعة قصصية تشارك فى معرض الكتاب 2020

أصدرت دار كتبنا للنشر الإلكتروني المجموعة القصصية "جاموفوبيا" للكتاب محمد متبولي، وستتوافر في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ51.



تتنوع المجموعة قصصية ما بين الفانتازيا والواقعية والرومانسية، تحاول شخوصها أخذ القارئ لعوالم جديدة، في محاولة لبناء عالم موازٍ، يقدم الكاتب من خلاله أطروحات مختلفة عن الحياة.



محمد متبولي كاتب ومهندس ميكانيكا، كتب عددًا من المقالات والقصص المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، حاصل على المركز الثاني في مسابقة قصص القاهرة القصيرة 2019، تعد جاموفوبيا هي باكورة أعماله القصصية المطبوعة.



ومن أجواء العمل:

«قرر ببساطة أن يخلق لنفسه حبيبه في خياله، ليس بالضرورة أن تكون من عوالم البشر أو ربما كانت بشرية من زمن ولى أو حتى من زمن قادم، قد تكون كليوبترا، حتشبسوت، أو هيباتيا، وقد تكون فتاة ستأتي بعد ألف عام لا يهم، المهم أن هناك قصة حب أسطورية حتى ولو كانت مع فكرة، وهكذا على مدار أعوام قرر أن يتعامل مع فكرته الحبيبة كما يتعامل أي حبيب مع حبيبته».

