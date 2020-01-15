تعيين أستاذ بـ«هندسة المنصورة» ملحقًا ثقافيًا في كندا

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، إصدار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2020، بتعيين الدكتور أحمد محمود هيكل، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، ملحقًا ثقافيًا بمونتريال بكندا.



وأضافت في بيان لها، أن الدكتور أحمد هيكل حصل على البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة المنصورة عام 2006 بتقدير "ممتاز" وحصل على الدكتوراه من جامعة جنوب ويلز بالمملكة المتحدة في عام 2013، وقدم أكثر من 56 ورقة بحثية (الاستشهادات:> 420، مؤشر هارش H-index: 10) بما في ذلك أكثر من 26 ورقة في دوريات علمية عالمية وأكثر من 30 ورقة في مؤتمرات دولية.



وأشار إلى أن أبحاثه تتركز في مجال الضوئيات، مع التركيز بشكل خاص على النمذجة الحاسوبية، والنبائط البلازمونية، وأجهزة الاستشعار البصرية، وأجهزة حصاد الطاقة، وأجهزة الاتصالات البصرية وحصل على العديد من الجوائز التقديرية الهامة في حياته البحثية منها جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كلية الهندسة والعلوم، جامعة جنوب ويلز، المملكة المتحدة 2013 وجائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية من الحكومة المصرية، مصر 2018 وجائزة الإبداع في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات من أكاديمية الشروق، مصر 2018.



وأوضح أنه انتخب من قبل وزير التعليم العالي والبحث في مصر كعضو في المجلس القومي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكاديمية البحث العلمي، مصر 2018، كما انتخب الدكتور هيكل من قبل وزير التعليم العالي والبحث في مصر كعضو في الاتحاد الوطني لعلوم الراديو، أكاديمية البحث العلمي، مصر 2018 وانتخب عضوا في الأكاديمية الأفريقية للعلوم 2019، وشغل مدير مركز تقنية النانو 2018-2019، جامعة المنصورة.