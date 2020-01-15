رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعيين أستاذ بـ«هندسة المنصورة» ملحقًا ثقافيًا في كندا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:55 م
الدكتور أحمد محمود
الدكتور أحمد محمود هيكل،
عمرو الحوتى
طباعة
أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، إصدار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2020، بتعيين الدكتور أحمد محمود هيكل، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، ملحقًا ثقافيًا بمونتريال بكندا.

وأضافت في بيان لها، أن الدكتور أحمد هيكل حصل على البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة المنصورة عام 2006 بتقدير "ممتاز"  وحصل على الدكتوراه من جامعة جنوب ويلز بالمملكة المتحدة في عام 2013، وقدم أكثر من 56 ورقة بحثية (الاستشهادات:> 420، مؤشر هارش H-index: 10) بما في ذلك أكثر من 26 ورقة في دوريات علمية عالمية وأكثر من 30 ورقة في مؤتمرات دولية.

وأشار إلى أن أبحاثه تتركز في مجال الضوئيات، مع التركيز بشكل خاص على النمذجة الحاسوبية، والنبائط البلازمونية، وأجهزة الاستشعار البصرية، وأجهزة حصاد الطاقة، وأجهزة الاتصالات البصرية وحصل على العديد من الجوائز التقديرية الهامة في حياته البحثية منها جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كلية الهندسة والعلوم، جامعة جنوب ويلز، المملكة المتحدة 2013 وجائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية من الحكومة المصرية، مصر 2018 وجائزة الإبداع في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات من أكاديمية الشروق، مصر 2018.

وأوضح أنه انتخب من قبل وزير التعليم العالي والبحث في مصر كعضو في المجلس القومي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكاديمية البحث العلمي، مصر 2018، كما انتخب الدكتور هيكل من قبل وزير التعليم العالي والبحث في مصر كعضو في الاتحاد الوطني لعلوم الراديو، أكاديمية البحث العلمي، مصر 2018 وانتخب عضوا في الأكاديمية الأفريقية للعلوم 2019، وشغل مدير مركز تقنية النانو 2018-2019، جامعة المنصورة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

التحريات تكشف ملابسات حريق مركب بنهر النيل فى الجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

منذ ساعتين

النيابة اللبنانية توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

منذ حوالي 23 ساعة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

الصور

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

بعد تسريب وثيقة إقامته.. محطات فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

النائب العام يشكل فريق تحقيق جديد لقضية ريجيني

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبى

احذرى.. إحدى تسريحات شعرك تسبب الصداع

الرئيس نيوز

النائب العام يشكل فريق تحقيق جديد لقضية ريجيني

تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن

اللي مش هيروح هيتجازى".. إيهاب الطاهر يكشف تفاصيل جديدة فى واقعة طبيبات تكليف المنيا

تعرف على تفاصيل مسودة "مؤتمر برلين" بشأن ليبيا

منوعات

ولى عهد أبوظبى: «برنيس» تعزز دور مصر فى منظومة الأمن العربى

هندرسون وبرونز أفضل لاعب ولاعبة بإنجلترا فى 2019

زوجان يتحديان الطبيعة بـ«صورة البركان»

خطر محتمل.. الأعشاب تنمو على إيفرست

كشكول

وحدة الكلى بجامعة طنطا على الخريطة العالمية

امتحانات "دراسات الإسكندرية" بدون غش أو شغب

"رانيا الكيلاني" مديرًا لوحدة رصد المشكلات المجتمعية بجامعة طنطا

حظر "الهواتف المحمولة" في لجان الشهادات بالإسكندرية الأزهرية

إسلام سياسي

خطة الصوفية لإنشاء أكبر معهد صوفى إسلامى فى مصر

بحضور شيوخها ومريديها...النقشبندية الصينية تحتفل بذكرى تأسيسها

داعش تهاجم محافظة صلاح الدين العراقية

برلمانى إيراني: اختراق استخباراتي وراء مقتل سليماني

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
لأول مرة.. شهادة الشهيد هشام بركات عن فض «رابعة»
منى رجب
سيدة الكرم والهاربون الثلاثة
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
المزيد

الثقافة

«ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث» ببيت المعمار المصرى

«شعر إبراهيم ناجي» على المائدة المستديرة لملتقى الشعر العربي

غدًا.. ختام ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

«سبع سنوات حول الدلتا» بمركز الصورة المعاصرة.. الثلاثاء