انطلاق مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى.. غدًا

ينطلق مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، غدًا الخميس، بالتعاون مع دولة الإمارات، وذلك في الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.



وتتضمن فعاليات المهرجان، استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة، وسباق الهجن للقبائل المصرية الذي سيقام على مضمار سباقات الهجن بالمدينة، كما يقام ضمن الفعاليات معرض مصري إماراتي مشترك لعرض المنتجات البدوية التراثية للبلدين، ويشارك أكثر من 100 عارضة، بالإضافة إلى إقامة عروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.



وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير جمعة مبارك الجنيني، سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بإنهاء الترتيبات الأخيرة استعدادًا لاستضافة فعاليات المهرجان.



ومن المتوقع أن يشهد المهرجان حضور كبار الشخصيات من الدولتين، بالإضافة إلى وفود عربية وأجنبية وأهالي شرم الشيخ.



