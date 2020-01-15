إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالقليوبية

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها أمام مزلقان الشرقاوية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام وجار إسعافهم.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث المرور، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام مزلقان الشرقاوية.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وونش إنقاذ تابع لمرور شبرا الخيمة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب أمام مزلقان الشرقاوية بسبب السرعة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم رفع السيارة ونقلها إلى جانب الطريق وفتح الطريق أمام السيارات لعدم تعطل مصالح المسافرين.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.