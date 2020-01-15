برلماني: افتتاح «برنيس» بداية عهد جديد للعسكرية المصرية

أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لقاعدة "برنيس" العسكرية لتأمين البحر الأحمر والحدود الجنوبية الشرقية يعد رسالة بأن الدولة المصرية لن تترك أي منفذ لمهاجمة أمنها القومي، مضيفًا أن القاعدة العسكرية أنشأت لضبط موازين القوة وبداية عهد جديد للعسكرية المصرية.



وأضاف "هيكل"، في بيان له، اليوم، أن القوات المسلحة تسطر كل يوم بحروف من نور إنجازات وقواعد رصينة في فنون الحرب والقتال لمواجهة التحديات التي تواجهه المنطقة والأمة العربية، مؤكدًا أن القاعدة تشكل إنجازًا ولحظات فارقة في تاريخ الوطن.



وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أن إنشاء قاعدة "برنيس" العسكرية، يحمي المصالح المصرية في البحر الأحمر، ويمنع الدول الراعية للإرهاب من التمدد والعبث بأمن البحر الأحمر وثرواته، أو تهديد مصالح العالم في ممر قناة السويس، ورسالة لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير في العبث بأمن المنطقة.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.



ويشهد «السيسي» انطلاق الفاعلية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».