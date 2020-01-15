برلمانى: «برنيس» تؤكد أن الجيش المصرى رمانة ميزان المنطقة

قال النائب أشرف عثمان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لقاعدة "برنيس" العسكرية، يعطي العديد من الرسائل، أبرزها أن الجيش المصري هو رمانة الميزان في المنطقة، وأن الأمن القومي المصري يمثل مسألة حياة أو موت، وأن المصريين جميعهم يقفون خلف القيادة السياسية في أي قرار حول الحفاظ على أمن واستقرار مصر والمنطقة.



وأوضح أشرف عثمان، في بيان صحفي له، أن قاعدة "برنيس" تعد الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة، ومهمتها الأولى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وبهذا يكون الجيش المصري يؤمن كل الحدود المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، برًا وبحرًا وجوًا، وأن الطفرة الحقيقية التي شهدها الجيش المصري انعكست على استقرار المنطقة.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القاعدة الحربية الجديدة ستكون من ضمن مهامها حماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة العالمية بالبحر الأحمر.



وأوضح أن الجيش المصري نوّع خلال السنوات الأخيرة ما بين الأسلحة والقواعد الحربية معلقًا: "هذا كله من أجل حماية الأمن القومي المصري وأمن المنطقة".



ويشهد «السيسي» انطلاق الفاعلية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة، منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».