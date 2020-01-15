من العراق لمصر.. رحلة «هاشم» لإحياء ذكرى «ناصر» (فيديو)

قال هاشم الشيخ، من العراق، الذي جاء خصيصًا لمصر لزيارة ضريح جمال عبدالناصر في ذكرى ميلاده، إنه من مدينة كربلاء، يأتي في هذا الوقت من كل عام لإحياء ذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والذي يعتبره زعيمًا لكل العرب.



وتابع أن يأتي في ذكرى وفاته وميلاده للضريح بمنشيه البكري، مُعلقًا: "عبدالناصر فخر العرب حقًا".



وتوافد عدد من المواطنين منذ صباح اليوم الأربعاء، على ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لإحياء ذكرى ميلاده الـ102، وتقدموا بقراءه الفاتحة وتقديم بعض الزهور تعبيرًا عن حبهم واحتفالهم بذكرى ميلاده.



ويحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والذي ولد يوم 15 يناير 1918، وعرف بأن اهتماماته كانت على العدالة الاجتماعية، وانصب حديثه على الفقراء ومحدودي الدخل، ومن كل عام في ذكري ميلاده يتم فتح الضريح ويتوافد المواطنين وأسرة الزعيم الراحل عبدالناصر لتقديم الزهور وقراءه الفاتحة له.

