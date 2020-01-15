النيابة اللبنانية توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

وجهت النيابة العامة في لبنان تهمة القتل العمد لزوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية حادث إطلاقه النار على شاب سوري في منزله منذ أسبوعين.



وجاء قرار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان للقاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، استنادًا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات "القتل القصدي"، وأحيل الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وفقًا لما أفادت به قناة "الجديد" اللبنانية.



وكان الطب الشرعي في سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد، ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، قوله إن "تقرير الطب الشرعي اللبناني كان عشوائيًا وعبثيًا وليس مهنيًا ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال"، بحسب قوله.



وكانت القاضية "عون" استدعت الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها، وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.



وأثارت الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة نانسي عجرم جدلًا في لبنان، بعد أن أطلق زوجها النار على محمد موسى الذي مات على الفور.