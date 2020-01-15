ولى عهد أبوظبى: «برنيس» تعزز دور مصر فى منظومة الأمن العربى

قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني يعززان دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.



وأضاف الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات شاملة، تعزز دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار".