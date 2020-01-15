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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تطلب ممرضات بالمراكز المتخصصة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:10 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى
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أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن حاجتها لإخصائيات تمريض، وذلك عن طريق الانتداب أو الإعارة من قطاعات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الأمانة، أن الشروط المطلوبة تتضمن بكالوريوس تمريض، خبرة 5 سنوات، بالإضافة إلى شهادات علمية وإدارية فى مجال التخصص.

وأشارت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن المستندات المطلوبة تشمل: "سيرة ذاتية مزودة بصورة حديثة، وصورة من شهادة المؤهل".

وتابعت: ترسل الطلبات على البريد الإلكتروني "[email protected]" أو باليد على العنوان التالى: 3 شارع عباس العقاد- عمارة بنك قطر الوطنى- الدور العاشر- إدارة الجودة، لافتة إلى أنه سيتم استقبال الطلبات حتى الإثنين المقبل 20 يناير.

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