«الفلوس» يقترب من تحقيق 30 مليون جنيه خلال 3 أسابيع

استطاع فيلم "الفلوس" أن يحافظ على نجاحه وتصدره قائمة إيرادات أفلام موسم رأس السنة، ووصلت إيرادات الفيلم بشباك التذاكر مساء أمس الثلاثاء، إلى 845،482 جنيه، وبلغ مجمل إيراداته حتى الآن 28،785،501 جنيه، وذلك بدور العرض السينمائية المصرية فقط.



تدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عزالدين وغيرهما.