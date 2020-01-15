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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد تسريب وثيقة إقامته.. محطات فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:55 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
سوزان يونس
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وثيقة جديدة ظهرت في قضية مقتل شاب سوري بفيلا الفنانة نانسي عجرم، قلبت موازين القضية رأسًا على عقب، بعدما تضمنت الوثيقة التي سربت معلومات الشاب القتيل الشخصية، وموعد انتهاء إقامته داخل لبنان، سبتمبر الماضي، الأمر الذي ينفي المعلومات المتداولة حول عمل القتيل في فيلا نانسي.

قبل ظهور هذه الوثيقة، كانت هناك شائعات حول القضية منها:

إحالة نانسي للطبيب الشرعي:
تشكك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأهل القتيل في حقيقة الإصابة التي تعرضت لها الفنانة نانسي عجرم، التي تظهر بشكل واضح في الصورة المنشورة لها بالمواقع الإخبارية.

مدير أعمال نانسي يرد:
رد جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، على الأخبار التي نشرت حول أزمة قتيل منزلها، وإحالتها للطب الشرعي، مؤكدًا أنها محض شائعات.

وقال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية mbc 4: "نانسي وعائلتها بألف خير وكل شيء ينشر عنها لا تصدقوه، وكل هذه الأخبار عارية عن الصحة واتعودنا عليهم وبقولهم الله يسامحهم وبكرة تظهر الحقيقة".

"فلوس نانسى مش هتخلص":
صرحت زوجة الشاب السوري المغدور عبر وسائل إعلام محلية، بأنه لا يمكن أن يقدم على هذا الفعل المشين، قائلة: حتى لو سرق لا يكون جزاؤه القتل، مشيرة إلى أن المسدس الذي كان معه خاصا بابنهما الصغير، أي أنه لعبة.

هذا التصريح أخذ كثيرًا من رصيد التعاطف مع الشاب المقتول وأسرته، حيث اعتبر البعض أن الزوجة تبرر السرقة بشكل غير لائق.

قرارات أعلنها محامي نانسي:

هناك عدد من القرارات أعلنها غابي جرمانوس، محامي الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مؤكدًا أن الفنانة وزوجها يلتزمان بقرارات القاضية، والإجراءات التي طلبتها مؤخرًا، ومنها:
- التوسع بالتحقيق والاستماع مجددًا لأقوال فادي الهاشم.
- تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعي عليه والعمال في منزل المدعى عليه.
- سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل التي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.
- التحقق من إصابة نانسي زوجة المدعي عليه والاستماع لأقوالها وعرضها على طبيب شرعي.
- الكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل دخل لممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو.
- استدعاء زوجة القتيل وبيان كل ما في شأنه التحقيق مجددًا.


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