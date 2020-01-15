معهد الرعاية يناقش «علم نفس اللعب».. السبت

يناقش معهد الرعاية والتربية المسيحية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء السبت المقبل، موضوع «علم نفس اللعب » ضمن محاضرات قسم الرعاية والطفولة.



يناقش الموضوع الدكتورة نيفين كامل، الأستاذ بقسم الرعاية والطفولة، تحت رعاية الأنبا موسى، الرئيس الأعلى لمعهد الرعاية والتربية المسيحية الأرثوذكسي.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، منذ أيام، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

