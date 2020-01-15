محافظ القاهرة يتفقد مصابي حادث انقلاب ميكروباص طريق الكريمات

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معهد ناصر؛ لتفقد حالة مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات بمركز الصف يحمل 20 طبيبًا من المنيا في طريقهم للتدريب بالمعهد القومي للتدريب بالقاهرة.



حيث تبين وفاة 3 أفراد وهم السائق وطبيبتان وإصابة 17 طبيبًا وطبيبة تم نقلهم على الفور لمستشفيات حلوان و15 مايو ومعهد ناصر، وتم نقل جميع المصابين إلى معهد ناصر.



وأكد المحافظ على توفير كافة العناية الطبية للمصابين وإجراء الجراحات اللازمة لهم في حالة الاحتياج.