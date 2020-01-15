«دفاع النواب»: القوات المسلحة تسطر تاريخًا جديدًا للعسكرية المصرية

أكد النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اليوم يعتبر عيد العسكرية المصرية بعد تدشين قاعدة "برنيس" العسكرية، وتأكيد القوة الغاشمة للقوات المسلحة المصرية من خلال استعراض المهام والمعدات العسكرية بكل أشكالها القتالية البحرية والبرية والجوية، من خلال أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان وبتشكيلات قتالية على أعلى مستوى.



وشدد وكيل دفاع النواب- في بيان له- على أن القوات المسلحة المصرية تسطر تاريخًا جديدًا للعسكرية المصرية، وتعيد رسم خريطة جديدة للقوة في المنطقة؛ للتأكيد على السيادة وقوة الردع.



وأكد "جمال" أن التاريخ سيقف كثيرًا أمام ما يقدمه الجيش المصري من تفوق على الأطر والأهداف كافة.



وشدد أشرف جمال على أن افتتاح الرئيس السيسى اليوم لقاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، وعدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، رسالة للجميع بأن القوات المسلحة المصرية رقم كبير وصعب في توازن القوي العالمية والإقليمية ورسالة طمأنة للشعب المصري والشعوب العربية، ورسالة ردع لأعداء الوطن.



وأشار وكيل "دفاع النواب" إلى أن انبهار الحضور بالكفاءة القتالية والمهارة في المناورة للمحارب المصري يؤكد المستوي المشرف للعسكرية المصرية، ويبث الطمأنينة لدى الجميع بأن الجيش المصري قادر على فرض توازن وسيطرة على ميادين القتال في أي مكان، خاصة أن الهدف الاستراتيجى لإنشاء قاعدة برنيس في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.



ويشهد «السيسي» انطلاق الفاعلية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».