جامعة المنصورة تكشف نتائج الاستجابة لشكاوى الطلاب فى 2019

اعتمد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لمكتب خدمة المواطنين الخاص بقياس مؤشرات الأداء بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذى يرصد حصاد عام 2019 من أعداد الشكاوى ورصدها والاستجابة لها وسبل التواصل مع المواطنين.



وصرح الدكتور محمد محمود عطوة، عميد الكلية، بأن تجارة المنصورة أنجزت 100% من الشكاوى الإلكترونية الخاصة بها، وجاء ذلك بناء على الخطاب الموجه للكلية بالشكر والتقدير على الجهد البارز والمشاركة الفعالة والتعاون المستمر في شكاوى التدخل السريع بمجلس الوزراء، والانتهاء منها بصور كاملة بنسبة 100%، مشيدًا بهذه الآلية السريعة في العمل والتواصل مع المجتمع الخارجي.



كما تقدم بالشكر والتقدير لـ محمود مازن، مسئول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالكلية، على الجهد المبذول وعلى إنجاز كل الشكاوى المقدمة.