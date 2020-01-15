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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. الانتهاء من فحص طعون المستبعدين من «تكميلية البرلمان» بالجيزة وملوى

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:46 م
البرلمان
البرلمان
أشرف لاشين – حسام محفوظ
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تنتهي غدًا الخميس، محكمة القضاء الإداري من فحص طلبات الطعون المقدمة لها من الأشخاص الذين تم استبعادهم من الكشوف الأولية للترشح في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الدائرة الأولي، ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، والدائرة السابعة دائرة ملوي، ومقرها "مركز شرطة ملوي" بمحافظة المنيا.

ومن المقرر أن ترسل محكمة القضاء الإداري أسماء الأشخاص المقبول طعنهم على استبعادهم من الانتخابات التكميلية إلي الهيئة الوطنية، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لضمهم للقائمة النهائية والتي سيتم الإعلان عنها بعد غد الجمعة، حيث ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات طبقًا لإجراءات سير العملية الانتخابية الأسماء النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية.

ونص القانون رقم 46 لسنة 2014، في المادة "16" على آليات طعن الأشخاص الذين تم استبعادهم من الكشوف الأولية للانتخابات: "لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المُعد أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة "15" من هذا القانون "لجنتا محكمة 6 أكتوبر ومحكمة المنيا الابتدائيتين" التابعتين للهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت أسماء القائمة الأولية لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الدائرتين الأولي والسابعة، وقالت إن لجنة الانتخابات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية قبلت خمسة مرشحين على مقعد الجيزة، بينما قبلت لجنة محكمة المنيا الابتدائية ستة مرشحين على مقعد ملوي.

وتنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات ورود أسماء المرشحين المقبول طعنهم لضمهم للقائمة النهائية للمرشحين.

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