«الآثار الإسلامية»: قلة السياح في الخيامية بسبب التعديات

كشف جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، عن المشكلات التي تواجه منطقة الخيامية الأثرية، مؤكدًا أن تعديات المواطنين بالمنازل والمحال التجارية تعرقل التطوير والتجديد.



وأكد رئيس قطاع الآثار، لوفد لجنة السياحة بمجلس النواب أثناء زيارة المنطقة اليوم، أننا نعاني من عدم وصول السائحين لهذا المكان الجميل بسبب التعديات الموجودة، والتي تعرقل عملنا.



وبدأ وفد برلماني من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة النائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، في زيارة ميدانية إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي ومنطقة القاهرة الفاطمية.



ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب إبراهيم حمودة، كلًا من النواب شيرين فراج وهشام الشطوري وجهاد إبراهيم وسعد بدير.



وتشمل الزيارة البرلمانية تفقد منطقة الخيامية، وباب زويلة وسبيل محمد علي الأثري بالإضافة إلى منطقة آثار الغورية وزيارة جامع الغوري، وانتهاءً بشارع المعز وصولًا لمسجد الحاكم.